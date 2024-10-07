Джиган преподнес жене необычный подарок

Рэпер Джиган преподнес своей жене Оксане Самойловой козу в качестве подарка. Об этом блогерша рассказала в социальных сетях. Она опубликовала соответствующее видео.

На видеоролике видно, что подарок обрадовал блогершу. Джиган вручил своей супруге коробку, в которой находилось животное. Блогерша ее открыла и обнаружила в ней белую козу с коричневыми пятнышками.

В публикации Самойлова написала, что «последние два месяца все мои мысли были только о козе». Она заявила, что мечтала о ней, но сама боялась ее завести.

«И тут Джиган решил, что бояться нечего, и подарил мне самый неадекватный подарок — козу», — отметила блогерша.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Самойлова должна ФНС 3,82 млн рублей. С мая 2023 года сумма снизилась почти на 46,5 млн. Канал отметил, что все это происходит на фоне новостей о неудачах Самойловой в бизнесе. За последние пять лет выручка ее компании «Фэмили Фест» составила 0 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с фирмой «Айэмспэшел», но с 2021 года.