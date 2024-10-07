Популярная американская актриса пришла на вечеринку в прозрачном платье

Популярная актриса пришла на вечеринку в прозрачном платье
Популярная американская актриса и певица Рэйчел Зеглер вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
23-летняя звезда фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» посетила вечеринку журнала Variety в Нью-Йорке. Она предстала перед папарацци в прозрачном облегающем макси-платье черного цвета, украшенном стразами.
В то же время знаменитость надела нижнее белье в тон наряду. Комплект состоял из топа с завязками на шее и трусов с завышенной талией.
Ранее американская певица, вокалистка и клавишница рок-группы Paramore вышла в свет без штанов.