Комик Максим Галкин* выложил пост в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. Как сообщает, в нем он скорбит о погибших в результате атаки.

В публикации юморист назвал 7 октября «днем памяти и скорби для миллионов людей по всему миру». К посту он приложил снимок свечи с датой нападения.

«А дети Палестины для вас не люди, Максим?», - пишут пользователи соцсети в комментариях.

RT отмечает, что Галкин*, как и другие уехавшие в Израиль российские знаменитости, при этом не комментировали атаки ЦАХАЛ на Ливан и Сектор Газа, как и ответную атаку Ирана по израильской территории. Это неоднократно вызывало критику со стороны пользователей соцсетей.

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Напомним, что 7 октября 2023 года возглавляемые ХАМАС группировки вторглись в Израиль из сектора Газа. Параллельно с этим прошла массированная ракетная атака. Около 1200 израильтян были убиты, еще 242 — взяты в заложники. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа — сперва нанеся ракетные и авиаудары, а после введя войска. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом