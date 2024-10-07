«Заработок возрос»: продюсер раскрыл суммы гонораров Дианы Гурцкой

После смерти мужа Диана Гурцкая приостановила карьеру, но спрос на ее выступления вырос. Продюсер Сергей Дворцов убежден, что гонорары за выступления певицы увеличились и варьируются от 2,5 млн до 4.

© passion.ru

Сергей поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Ее заработок возрос, так как стали еще больше приглашать. Очень многие Диану жалеют. Ее гонорар начинается от двух с половиной миллионов. Сумма может варьироваться и доходить до четырех миллионов. Все зависит от организаторов, от уровня мероприятия, от города. Диана является бессменным артистом на сегодняшний день, безумно талантливой, яркой», — высказался продюсер.

Сергей отметил, что на некоторых мероприятиях Диана все же появляется. Так, например, недавно она выступила вместе с сыном в Кремле. По мнению продюсера, у певицы и Константина сложился «прекрасный тандем».

«После смерти Петра ей сложно, это безусловно! Она его любила до безумия, да и он был единственным кормильцем в семье. Диана, конечно, остается среди звезд востребованной. Мы, кстати, недавно пересекались на концерте в Кремле. Она была там с сыном и пела вместе с ним, то есть у них прекрасных тандем матери и ребенка», — резюмировал Дворцов.

Полный текст сайта «Страсти» о жизни певицы после смерти мужа читайте здесь.