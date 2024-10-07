Дочь Киркорова ответила на критику своих пародий на отца

12-летняя Алла-Виктория отреагировала на критику своих видео с пародиями на отца в Сети. Дочь певца Филиппа Киркорова назвала пользователей, которые обсуждают ее ролики, «тетками 40+».

В личном блоге звездная наследница уже давно делает контент, связанный с Киркоровым. Пользуясь родством и внешним сходством, Алла-Виктория снимает юмористические ролики про исполнителя хита «Зайка моя». Так, недавно она пошутила, что Филипп был на скандальной вечеринке P.Diddy.

Юмор девочки оценили не все. Многие ее раскритиковали за насмешки над отцом, и подросток поспешила ответить хейтерам.

«А почему мои видео стали магнитом для теток 40+, которые пишут про не ту дверь? Что пропустила в этой жизни?» - заявила Алла-Виктория.

К слову, сам Филипп Киркоров признавался, что нормально относится к хулиганству дочери. Он делился, что она действительно проказничает сейчас, капризничает, но в этом нет ничего плохого. Певец верит, что это пройдет, когда она станет взрослой.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о травмах, которые получил во время съемок фильма «Братья».