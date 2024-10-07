Мать P.Diddy публично заступилась за обвиняемого в торговле людьми рэпера

Мать рэпера P.Diddy впервые после начала скандала из-за «белых вечеринок» артиста решила публично поддержать сына. Она заявила, что он «не монстр», и попросила дать ему возможность высказать свою точку зрения. Ее слова приводит Daily Mail.

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Из-за ареста рэпера и преступлений, в которых его подозревают, женщина находится в постоянном стрессе. Она призналась, что «опустошена» и «глубоко опечалена». По ее словам, ее сын неидеальный, как и все люди, но он не совершал то, в чем его сейчас обвиняют. Мама P.Diddy считает, что решающим моментом во всей этой ситуации стало избиение бывшей девушки артиста в 2016 году. Тогда юристы исполнителя решили урегулировать иск вместо того, чтобы его оспаривать.

«Это привело к рикошетному эффекту, поскольку федеральное правительство использовало это решение против моего сына, интерпретировав его как признание вины», - заявила мама рэпера.

Сейчас, по словам женщины, все пытаются «нажиться» на P.Diddy, и она не может за этим наблюдать, так как у ее сына нет возможности доказывать свою невиновность. Она призвала дать ему возможность высказаться.

«Я никогда не забуду, как весь мир шутит и смеется над тем, как жизнь моего сына рушится на наших глазах. <…> Мой сын не тот монстр, каким его изображают, и он заслуживает возможности высказать свою точку зрения. Я могу только молиться, чтобы я была жива и увидела, как он говорит правду и будет оправдан», - отметила мама исполнителя.

Напомним, что P.Diddy задержали по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции. Предполагается, что преступления он совершал на звездных вечеринках, которые устраивал в своем доме.

Ранее появилась информация, что P.Diddy хотел усыновить 13-летнего мальчика из Казахстана.