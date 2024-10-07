Пресняков заявил о возвращении сына Никиты в Россию

Не секрет, что внук Аллы Пугачевой не стал сидеть дома в тот жизненный период, когда практические все его огромное семейство разъехалось и отправился покорять горизонты, уехав в Америку вместе с женой Аленой Красновой. Публику удивило то, что его отец сделал заявление о возможном возвращении сына домой на фоне слухов о разводе рыжеволосого парня.

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«Уверен, что он скоро приедет. Тема, мой средний сын, без него не может. Созваниваются каждый раз с Никитосом. Это мои дети. Я всегда буду беречь их и радоваться за то, что у них все хорошо», — поделился звездный папочка, заставив публику гадать о том, какие изменения происходят в жизни Никиты.

Фанаты семьи полагают, что молодой мужчина не вернулся бы в случае безбедной жизни за океаном. Как ни крути, а постоянные переезды — это очень тяжелая задача, которая может быть под силу далеко не всем. К тому же, отъезд всех членом семьи Примадонны был достаточно громким и скандальным, поэтому у эмигрантов, вероятно, уже мог сформироваться психологический барьер, который препятствует просто вернуться на Родину без каких-либо объяснений обществу. Да и найдет ли теперь здесь работу уехавший за рубеж наследник Орбакайте?