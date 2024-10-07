«Непроходимость вен»: брату Марата Башарова грозит ампутация ноги

Брат Марата Башарова заявил, что не хочет просить у него денег на операцию ноги. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

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У брата Марата серьезные проблемы со здоровьем. Из-за непроходимости вен ему грозит ампутация ноги. Чтобы это предотвратить, 9 октября он перенесет операцию.

«Непроходимость вен. Если не делать, то нога высохнет и ее отрежут. Ампутация. Когда умер папа, у меня нога отказала», — рассказал брат актера.

Как выяснилось, деньги на операцию собирали почти все родственники, кроме Марата. После смерти отца братья поругались и не общаются. Родственник Башарова не хочет обращаться к нему за финансовой помощью.

«В последний раз мы созванивались, когда умер папа. После этого он позвонил два раза и на этом закончилось. В этом году я его поздравил с днем рождения, но он не прочитал. Если он не хочет просто даже общаться, то помощь просить незачем», — резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось, что актер Марат Башаров получил более 600 штрафов за ПДД на 273 тысячи рублей. Подробности читайте в этой новости.