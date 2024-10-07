Звезда «Беспринципных» Дапкунайте закрывает свое ИП в России

Артистка Ингеборга Дапкунайте закрывает индивидуальное предпринимательство (ИП) в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, актриса оплатила долг перед российской налоговой, чтобы оборвать все связи со страной.

По информации канала, актриса подала заявление о прекращении деятельности ИП еще в прошлую пятницу, 4 октября. Кроме того, она закрыла налоговый долг: в мае сообщалось, что его сумма составляла 547 тысяч рублей. В публикации отмечается, что больше в РФ у Дапкунайте ничего не осталось.

Напомним, что Дапкунайте — уроженка литовского Вильнюса. После вместе с родителями она переехала в Москву. Некоторое время актриса работала в Лондоне, после чего начала активно сниматься в российских фильмах и сериалах. Из РФ Дапкунайте уехала после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее налоговая ликвидировала «Скиллз академию» актрисы, поскольку она не отчитывалась о работе организации в последние годы. Образовательное учреждение предназначалось для дошкольников: их учили английскому, скорочтению, подготавливали к школьной программе.