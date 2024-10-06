Умер младший брат Мадонны

Младший брат Мадонны Кристофер Чикконе скончался в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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Он считался самым близким к поп-звезде человеком и стал второй утратой в семье артистки за короткое время, поскольку ее мачеха ушла из жизни 24 сентября из-за рака.

— Он был невероятно талантливым мужчиной с необычным чувством юмора, — цитирует Daily Mail слова одного из друзей Чикконе.

Кристофер вместе с сестрой выросли в Мичигане, где вместе начали заниматься танцами на старте ее карьеры. В дальнейшем они перебрались в Нью-Йорк, стремясь построить карьеру в индустрии развлечений.

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Брат был не только личным ассистентом артистки, но и принимал активное участие в оформлении ее шоу и создании нарядов. Однако в 2008 году он выпустил мемуары, в которых открыл множество личных моментов из жизни Мадонны. Это привело к разрыву в их отношениях, и они не общались на протяжении четырех лет, пишет издание.