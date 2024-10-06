Лолита прокомментировала отмену своего концерта

Концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти» 17 октября в ДК «Сатурн в подмосковном Раменском, отменен. Это происходит уже во второй раз. В первый раз. Сначала против выступления артистки высказались активисты движения «Зов народа» из-за скандала с «голой вечеринкой». Сейчас причина отмены неизвестна.

Лолита сказала, что чиновники, отменяющие концерты, просто лишают граждан права на труд, пишет издание passion.ru.

«Я не знаю, что это значит, не могу вам ответить на этот вопрос. Я уже и забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать про какого-то мужика из Раменского», — заявила звезда.

Ранее певица в своем блоге записала видеообращение к своим поклонникам, где она благодарит их за посещение ее сольных выступлений. Артистка призналась, что к отмененному концерту в Ростове добавилось и сорванное выступление в городе Раменское.