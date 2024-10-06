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Милявская прокомментировала отмену своего концерта

Концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти» 17 октября в ДК «Сатурн в подмосковном Раменском, отменен. Это происходит уже во второй раз. В первый раз. Сначала против выступления артистки высказались активисты движения «Зов народа» из-за скандала с «голой вечеринкой». Сейчас причина отмены неизвестна.

Лолита прокомментировала отмену своего концерта
© РИА Новости

Лолита сказала, что чиновники, отменяющие концерты, просто лишают граждан права на труд, пишет издание passion.ru.

«Я не знаю, что это значит, не могу вам ответить на этот вопрос. Я уже и забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать про какого-то мужика из Раменского», — заявила звезда.

Ранее певица в своем блоге записала видеообращение к своим поклонникам, где она благодарит их за посещение ее сольных выступлений. Артистка призналась, что к отмененному концерту в Ростове добавилось и сорванное выступление в городе Раменское.

«Замечательно прошел тур... Из не самого приятного, конечно же, это Ростов. Сейчас к Ростову добавился город Раменское, Подмосковье. Там единолично тоже какой-то мужик принял решение об отмене концерта. Ему, собственно, плевать на то, что люди покупали билеты, что со всех удерживают процент, он, конечно, нести ответственность за это не хочет», — сказала Лолита.
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