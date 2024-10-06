Бьянка осудила девушек, которых в мужчинах интересуют только деньги

Татьяна Липницкая, выступающая под сценическим псевдонимом Бьянка, в эфире передачи «Шоу Воли» раскритиковала девушек, которых в мужчинах интересуют только деньги.

Бьянка прокомментировала многочисленные ролики из соцсетей, где девушки рассказывают, что невозможно любить парня, у которого мало денег, пишет gazeta.ru.

Исполнительница назвала такое поведение позором. Она отметила, что важны внимание и забота, которые уделяет вам человек, а не стоимость подарка.

«Для женщин это такое осквернение любви, тем более русского человека, потому что у нас очень широкая душа. Любовь — это вообще не про деньги», — сказала Бьянка.

Ранее Бьянка рассказывала, что борется с отеками и лишним весом. Исполнительница отмечала, что правильно питалась, но все равно отекала из-за проблем с желудком. По словам Бьянки, за последние годы она набрала 30 кг, и из-за этого ей было сложно ходить.

В этом году артистке удалось похудеть.