Бузова пожелала Губерниеву жить в окружении ее музыки

Ольга Бузова поздравила Дмитрия Губерниева с днем рождения. Она пожелала юбиляру счастья, здоровья и любви. Поющая телеведущая сказала, что она уже забыла все ссоры и конфликты, отпустила неприятные воспоминания и простила Дмитрия.

По словам Ольги, она в курсе, что Губерниев является поклонником ее творчества. Поэтому она решила подарить ему альбом своих песен, пишет Матч.ТВ.

«Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже все забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде. Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь "Гамбит"... А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!», сообщила Бузова.

Ранее Ольга Бузова на фестивале «Удачные песни» прокомментировала конфликт с Ириной Салтыковой. Звезда сказала, что съемки шоу, на котором случился скандал, состоялись несколько месяцев назад, а сама она таким вещам старается не придавать особого значения, поэтому уже забыла о произошедшем.