Жуков признался, что купил квартиру только четыре года назад

Сергей Жуков смог удивить поклонников. В эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он рассказал, что народная любовь и известность не принесли ему и Алексею Потехину богатства.

Несмотря на то, что группа «Руки вверх!» собирала и собирает стадионы, они с Потехиным часто питались лапшой быстрого приготовления. По его словам, все супердоходы доставались продюсерам. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Денег не было, при этом группа собирала все стадионы страны, но денег тогда не было. Это отдельная история продюсеров и подчиненных, что называется. И слава богу, что мы люди из провинции, которые могут довольствоваться малым. У нас как-то не было закидонов по этой теме», — сказал он.

Первую машину Сергей смог приобрести только через пять лет после основания группы. А квартиру вообще купил лишь четыре года назад. 15 лет он с женой и детьми снимал жилье.

«Мы переехали в свою квартиру с Региной в первый день пандемии коронавируса, потому что в ней мы и закрылись», — признался певец.

Ранее солист группы «Руки вверх» признался, что у них с супругой Региной Бурд есть свои установки и правила в семье. Так, звездная пара договорилась, что они не должны ругаться и выяснять отношения на глазах у детей. Именно по этой причине супруги довольно редко ссорятся.