Дэвид Гилмор заявил, что недавно пытался уговорить Кейт Буш вернуться на сцену

Рок-музыкант Дэвид Гилмор, известный как лидер Pink Floyd, рассказал о своей недавней беседе с певицей Кейт Буш. Артист признался, что пытался уговорить ее вернуться на сцену, но оказался недостаточно убедителен.

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Гилмор был одним из тех, кто поддержал Буш на ранних стадиях ее карьеры. Именно он, наткнувшись на демо неизвестной певицы, профинансировал работу на полноценной студии и помог ей добиться контракта с EMI. Для обоих музыкантов это стало началом длительной и теплой дружбы.

Тем не менее Гилмору не удалось найти аргументов, которые убедили бы его давнюю подругу. В беседе с Guardian фронтмен Pink Floyd пошутил, что единственный, кто может вернуть Кейт Буш на сцену, — это сама Кейт Буш.

В последний раз артистка выступала вживую в 2014 году. Ее решение не изменил даже успех хита Running Up That Hill в 2022 году. Осенью 2023-го Буш ввели в Зал славы рок-н-ролла, но она не посетила церемонию.

Вместо этого артистка просто опубликовала благодарственное письмо на собственном сайте.