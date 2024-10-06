Риелторы опровергли информацию о подорожании виллы Меладзе

В социальных сетях пошли слухи о том, что цена роскошной виллы Меладзе на Южном берегу Крыма повысилась вновь – на 65 миллионов рублей. Журналисты «Комсомольской Правды» выяснили в агентстве недвижимости, что это не так.

История продажи такова. Сначала цена апартаментов составляла 300 миллионов рублей, затем ее опустили до 289. Позднее вилла подорожала до 396 миллионов и по этой же стоимости продается и по сей день. Покупателей на элитный особняк пока не нашлось.

Вилла Меладзе, построенная в 2014 году, – самый большой дом на территории коттеджного поселка «Вилла роз». Площадь дома – 730 квадратных метров.

Внутри есть хаммам, спортзал, каминный зал, пять спален, шесть санузлов. Но хозяин приезжал туда считанное число раз. На территории виллы живет только обслуживающий персонал, который охраняет особняк и содержат его в порядке.

Сам Меладзе уехал из России сразу после начала специальной военной операции. Продюсер сейчас живет в Италии.

Новой фавориткой продюсера Константина Меладзе является бывшая солистка группы «ВИА Гра» София Тарасова. Об этом сообщил журналист и ведущий Антон Беккужев.