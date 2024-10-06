Пресняков-младший надеется, что его сын вернется жить в Россию

Никита, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, сейчас живет в Америке, где старается выстроить музыкальную карьеру. Но и с Россией связи не порывает. Так, этим летом он приезжал на родину, где с женой отпраздновал годовщину брака, пишет СтарХит.

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Владимир Пресняков шоу «Ты не поверишь!» на «НТВ» сказал, что старший сын долго в США не выдержит, и вернется вместе с женой Аленой Красновой.

«Уверен, что он скоро приедет. Тема, мой средний сын, без него не может. Созваниваются кажды фраз с Никитосом. Это мои дети. Я всегда буду беречь их и радоваться за то, что у них все хорошо», — отметил Владимир.

Бабушка Никиты Елены Преснякова, рассказывая о внуке, говорила, что тот тоскует, но о полном возвращении пока не задумывается.

«Единственное, он очень скучает», — сказала Елена.

Ранее Кристина Орбакайте призналась, что беспокоится за своих детей и в целом за российскую молодежь, которая переехала за границу и вынуждена начинать там все сначала.