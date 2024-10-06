Данилицкий сообщил, когда они со Сланевской поженятся

Анастасия Сланевская, известная публике под творческим псевдонимом Слава, и Анатолий Данилицкий вместе уже более 20 лет. Пара, находившаяся в гражданском браке, то сходилась, то расходилась, но, видимо, в итоге приняла решение зарегистрировать союз официально.

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Бизнесмен в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщил, когда это произойдет.

«Свадьбу? Да, конечно, ждать. В 2025-м, к дню рождения, юбилею», — сказал Данилицкий.

Видимо, он имел в виду 15 мая 2025 года, в этот день певице исполнится 45 лет, пишет издание passion.ruю

Также Анатолий рассказал, что хочет помочь любимой женщине получить звание заслуженной артистки России. Требуется рекомендация от народного артиста, а Сланевская, по его словам стесняется кого-то попросить.

Накануне Данилицкого заметили на премьере пятого музыкального альбома Славы. В какой-то момент Анатолий подошел ближе к сцене и нежно поцеловал супругу. Слава с радостью ему улыбалась.