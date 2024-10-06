Михайлов изменил условия райдера и повысил цену за выступления

Михайлов поднял ценник на свои концерты на полмиллиона рублей. Сейчас пригласить артиста можно за 9 миллионов.

Правда, у организаторов появился шанс сэкономить на элитном алкоголе. Вместо коньяка Hennessy и шампанского Ruinart Blanc de Blanc певец заказывает чай и безалкогольные напитки.

Исполнитель по-прежнему всегда берет с собой супругу. Он требует предоставлять ему автомобили представительского класса производства США или Германии, желательно «Мерседес-Лонг» или «Майбах» не старше трех лет. Также он не летает на «Сухих Суперджетах», сообщает Телеграм-канал SHOT.

Ранее кардинально преобразившегося Стаса Михайлова назвали в Сети «вторым Филиппом Киркоровым»