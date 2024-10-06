Кожевникова возмутилась обслуживанием в аэропорту Сочи

Мария Кожевникова публично возмутилась полетом в Сочи.

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39-летняя актриса добралась до Краснодарского края, где состоялся Первый международный фестиваль «КиноБраво». Данное мероприятие проводилось в курортном городе Сочи.

По словам Марии, ее ждали ужасные условия и грубый персонал в аэропорте. Как оказалось, многие посетители города уже давно возмущаются по этому поводу.

Девушка рассказала, что на выходе из самолета их ждал один единственный автобус, куда должны были поместиться все люди, летевшие одним рейсом. Кроме того, на просьбу о предоставлении дополнительного транспорта персонал лишь предоставил выбор: либо вы умещаетесь, либо никуда не едите. Также артистка поделилась, что была не одна, а с малышом, которому необходима коляска. Мария попросила доставить ее к самолету, но тут же услышала отказ.

«Выражаю не только свой личный гнев, но и многих людей, которые подошли и сказали: "Мария, может вы разберетесь, здесь так всегда, "добро пожаловать" в Сочи"! Экономия на транспорте к самолету — это дно! Всех людей засунуть в один автобус, так, чтобы не продохнуть, это неуважение к тем, кто купил у вас билет, в независимости от класса», —сообщила Кожевникова у себя в блоге.

Мария публично попросила губернатора Краснодарского края обратить внимание на беспредел, который творится в главном курортном городе нашей страны.

«Хочу напомнить, что у нас год семьи объявил Президент! А в аэропорту Сочи даже в элементарных удобствах мамочкам отказывают! Ну стыдно же!», — возмутилась актриса.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова впервые вышла в свет после слухов о беременности.