Раскрыта настоящая причина продажи виллы Меладзе в Крыму

Продюсер Константин Меладзе продает свою виллу в Крыму для покупки жилья за границей, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, уехавшие из России артисты перебираются в США.

На самом деле сложно предположить, для чего это делает Константин. Возможно, он просто перераспределяет свои бюджеты, продает активы именно в России, чтобы приобрести какую-то интересную недвижимость, например, за границей, в той же Европе, — отметил продюсер.

Кроме того, он указал, что покинувшие Россию артисты в последнее время уезжают из Израиля в Соединенные Штаты. Возможно, Меладзе тоже решил «последовать за ними» и хочет приобрести недвижимость в США, заключил Рудченко.

Меладзе поднял цену на свою виллу в Крыму на 65 миллионов рублей

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Константин Меладзе повысил стоимость своей виллы в крымском Гурзуфе на 65 млн рублей: теперь цена двухэтажного особняка составляет 450 млн рублей. Внутри есть спортзал, хаммам, а на участке площадью 12 соток — бассейн, зона барбекю, винная комната и пруд с рыбами. Вместе с тем вилла продолжает сдаваться посуточно. Арендовать дом можно за 60 тысяч рублей в сутки.

До этого лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что братья Валерий и Константин Меладзе должны озвучить свою позицию по СВО на Украине. По его словам, организация отправила соответствующие письма обоим музыкантам.