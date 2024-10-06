Гагарина призналась в распространенной зависимости

Полина Гагарина из-за работы вынуждена быть на связи круглые сутки каждый день недели, что огорчает ее детей. Дочь просит ее выключат телефон хотя бы в выходные, - пишет издание psychologies.

«В моей семье главные ценности строятся вокруг теплых разговоров по душам. Поэтому у меня нет трудностей с детьми по поводу их зависания в телефонах или планшетах. Скорее такая трудность есть у меня самой. Мия очень чутко реагирует, если мне кому-то нужно срочно ответить на сообщение по работе в наш семейный выходной, просит меня убрать телефон и побыть просто мамой. Главное, к чему мы стремимся с детьми, — провести вместе время, с выключенными телефонами и включенными сердцами», — рассказала певица.

Певица сейчас получает множество предложений от организаторов праздничных мероприятий. Следует быть на связи – гонорар звезды за новогоднее выступление составляет примерно 7 миллионов рублей. рублей.