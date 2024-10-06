Буланова объяснила, зачем взяла кредит

Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ призналась в том, что является обувным шопоголиком. У нее есть более тысячи пар дорогой обуви, которую она разместила в отдельной гардеробной, пишет издание passion.ru.

Чтобы приобрести очередную премиальную обувку, Буланова даже взяла кредит и теперь выплачивает по 45 тысяч ежемесячно.

«Я решила себя так побаловать, но я скоро его выплачу, он практически закончился», — сказала она.

На вопрос том, не проще ли было обратится к мужу, а не влезать в долги, певица ответила, что привыкла рассчитывать на себя, и не хочет нагружать супруга своими «хотелками».

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что 17-летний сын Никита, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, мечтает стать айтишником. Он уже готовится к поступлению в высшее учебное заведение, так как в предстоящем году выпускается из школы.

Буланова переживает за будущее наследника. Она думает, что на бюджетное место попасть ему не удастся Татьяна понимает, что с взрослением сына у нее увеличатся траты. Помимо обучения в лучшем университете, она планирует обрести для него личную жилплощадь, а также автомобиль к совершеннолетию.