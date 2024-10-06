Стало известно, почему отказались покупать дачу Пугачевой

Особняк Пугачевой в деревне Бережки недалеко от Москвы уже долгое время висит в объявлении на продажу. Однако пока за всё это время так и не нашлось претендента. Цена на трехэтажный дом с большим участком варьируется от 125 до 160 млн рублей. При этом продавец, то есть сама Примадонна, обещает снизить стоимость для реального покупателя. Правда, где сыскать человека, который захочет приобретать жилье в полуаварийном состоянии.

© риа новости

Да, вы не ослышались. Дом в Бережках давно требует капитальных вложений. По данным, полученным от источника, у него протекает крыша. Кроме того, ремонт, который когда-то сделала в своих хоромах Алла Борисовна, давно уже вышел из моды. Да и вообще, дизайн внутри особняка для кого-то может показаться слишком вычурным и помпезным. Позолота, резные кровати с балдахином, огромный камин над которым не хватает только головы убитого оленя с рогами.

Также известно, что на дачу в Солнечногорске нашелся покупатель, который уже готов был внести задаток. Однако в самый последний момент сделка сорвалась. И причиной отказа стал опять безвкусный ремонт.

Пользователи сети в один голос говорят, что дом характеризует Пугачеву со всех сторон. Всю жизнь она любима вульгарно, и при этом безвкусно одеваться. Более того, общество требует передать всю недвижимость певицы в руки государства. По его мнению, предатели не должны зарабатывать на Родине.