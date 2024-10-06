Дубцова рассказала о принципах воспитания сына

Сын Ирины Дубцовой Артем родился в 2006 году. Его отец - солист группы Plazma Роман Черницын. Супруги развелись, когда ребенку было два года. С тех пор мать балует единственного сына и не скрывает этого.

Дубцова в шоу «Ты не поверишь!» рассказала, что подарила сыну первый автомобиль, хотя водительское удостоверение он еще не получил. Иномарка стоит 20 миллионов рублей. Артем хотел другую модель, но мать настояла на своем, пишет издание vokrug.tv.

«Он думал взять более спортивную, мощную. Было много разговоров. Но я объяснила, что для первой машины это опасно», — призналась певица.

У Артема есть девушка - Тоня Худякова, дочь известного клипмейкера в Павла Худякова, она — модель и блогер. В сентябре на 18-летие Артем подарил ей кольцо из розового золота за полтора миллиона рублей, а также букет из 1500 роз.

Артем пока не работает. Он учится в ВУЗе, годовое обучение в котором стоит 600 тысяч рублей. Ирина говорит, что сама росла в обеспеченной семье, родители ее баловали, поэтому для Артема хочет того же.

«Артем не работает, а учится. Меня родители баловали, но не испортили, почему у него должно быть по-другому?» — спрашивает исполнительница.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что Ирина Дубцова перестала общаться с ним после того, как он не смог приехать на похороны ее отца, которому артист обязан многим. Он объяснил это тем, что у него не было денег на цветы.