«Это был кошмар»: Жуков рассказал о страшной болезни

Сергей Жуков был гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Там он рассказал о смертельной болезни, из-за которой несколько лет назад едва не умер.

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«У меня вылезла пупочная грыжа. Обычная история, которую проходят миллионы людей. Ну, болит и болит. Оказалось, что нужно оперировать. Я дождался, пока не совсем была гастрольная пора. Операция прошла, и я поехал домой», – сообщил Жуков.

Через какое-то время Сергей пришел на плановый осмотр. У него раздулся живот. Медики откачали жидкость, поставили дренаж. Но музыканту становилось все хуже. Ему сделали повторную операцию, которая осложнилась некрозом, - пишет «Комсомольская Правда».

Стало понятно, что речь уже идет о сохранении жизни, и даже этого может не произойти. Сергей сделал то, что «никогда не делал». Записал видеоролик, обрисовал ситуацию и попросил поклонников помолиться за него. И чудо произошло.

«Приезжает доктор и говорит, что у них есть экспериментальная история. Привозит прибор, который создает вакуум. Его засовывают в эту дырку, и он работает как пылесос. Сосуды начинают посылать кровь, и нарастает новая ткань. Рана начала зарастать. Заросла настолько, что ее можно было закрыть. И тогда была третья операция. Самая сложная и тяжелая. У меня теперь нет пупка. Страшно перерезан живот», - признался Жуков.

Ранее солист группы «Руки вверх» признался, что у них с супругой Региной Бурд есть свои установки и правила в семье. Так, звездная пара договорилась, что они не должны ругаться и выяснять отношения на глазах у детей. Именно по этой причине супруги довольно редко ссорятся.