Медики рассказали о состоянии Ливанова

Василий Ливанов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Он лежит в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Пока речь о переводе народного артиста в обычную палату не идет, информирует РИА Новости.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», - рассказали в больнице.

Сми отмечают, что в 2024 году актеру и режиссеру уже трижды потребовалась экстренная помощь врачей: в апреле, августе и теперь в начале октября.

В кино Ливанов дебютировал в 1959 году. Сначала была эпизодическая ролью в фильме «Город на заре», и сразу же – главная в фильме «Неотправленное письмо». Но огромную, в том числе, международную популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986).