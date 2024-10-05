Бывшего мужа Нюши заподозрили в причастности к многомиллионной афере

Игорь Сивов, бывший супруг российской певицы Нюши (Анны Шурочкиной) подозревается в причастности к крупной мошеннической схеме. Сообщается, что в 2021 году Сивов познакомил жителя Москвы со своим бизнес-партнером, который предложил инвестировать средства в проект, связанный с краткосрочными займами, передают "Известия".

© runews24.ru

Москвич заключил договор и перевел партнеру Сивова 23 миллиона рублей, рассчитывая на возврат денег с процентами. Однако после этого бизнес-партнер перестал выходить на связь, а деньги так и не были возвращены.

Ранее в Сети сообщались сведения о том, что Нюша якобы хочет пообщаться с бывшей женой мужа. До этого певица рассказывала, что происходит в ее личной жизни сейчас.