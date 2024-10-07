«Было ясно, что это все»: почему смерть Добрынина считают неизбежной

Поэтесса Лариса Рубальская назвала смерть Вячеслава Добрынина неизбежной. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

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В студии передачи поэтесса вспомнила о смерти мужа, который, как и Добрынин, умер после третьего инсульта. По мнению знаменитости, многочисленные инсульты не могут «перерасти в нормальное состояние», поэтому смерти супруга и Вячеслава были неизбежны.

«То, что случилось со Славой, это было неизбежно. Это был третий инсульт, а третий инсульт никогда не перерастает в нормальное состояние. Я с ним разговаривала полтора месяца назад, он не был в упадническом настроении, говорил, что уже получше, что скоро будут программы про него снимать», — высказалась поэтесса.

Рубальская заявила, что ее супруг был парализован после двух инсультов. Когда муж перенес очередной приступ, то «было ясно, что это все».

Ранее мы писали, что на прощание с Вячеславом Добрыниным пришел его внебрачный сын Альберт Штефан. Подробности читайте в этой новости.