Рудковская озвучила свою версию причины ухода Парсеговой

Яна Рудковская рассказывала, как в начале сентября Академия фигурного катания Евгения Плющенко выиграла суд у родителей 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Родительницу маленькой спортсменки обязали возместить 1,8 миллиона рублей, которые школа затратила на ее подготовку.

Парсегову мама забрала из «Ангелов Плющенко» и перевела в школу Тутберидзе, мотивируя этот поступок непорядками в Академии.

Яна Рудковская заявила, что тренеров «Ангелов Плющенко» оболгали, сообщает Экспресс Газета.

«На нас вылили ушат грязи, который мы точно не заслужили», — написала Рудковская в Телеграм-канале.

Она сообщила, что выяснила реальные причины ухода Арины Парсеговой из Академии. По словам продюсера, Наталия Парсегова не могла приезжать к дочке на тренировки, потому что была лишена водительских прав за езду в пьяном виде.

«Наталия Парсегова села за руль пьяной! 5 мая 2023 года она осталась без машины и точно знала, что будет лишена водительских прав. И уже через неделю (12 мая) она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за «политики» Академии», - написала Рудковская.

Ранее Тутберидзе заявила, что поможет Алине. Она провела открытую тренировку, средства с билетов на которую должны были пойти на погашение двухмиллионного долга.

Тренировка прошла, но деньги за неустойку Рудковская не получила. Это послужило поводом для возмущенного поста продюсера в социальной сети.