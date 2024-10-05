Соседов : при жизни Добрынин сталкивался со снобизмом коллег

Вячеслав Добрынин скончался в больнице, не пережив третий инсульт. Несмотря на всенародную известность, многие коллеги не желали принимать его творчество, рассказал Сергей Соседов.

В последние годы композитор вел закрытый образ жизни. После перенесенных инсультов у него нарушилась речь, из-за чего он сильно переживал, однако продолжал работать. Поэт-песенник Симон Осиашвили рассказывал, что совсем недавно обсуждал с Добрыниным очередную песню, пишет издание Vokrug.tv.

Сергей Соседов в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» озвучил, с какими проблемами приходилось сталкиваться певцу.

«У него легкое композиторское перо. Вот он легкий и в общении, и в написании песен. Но я столкнулся с тем, что часто был профессиональный снобизм по отношению к Славе. Меня всегда это возмущало, поскольку я общался со многими деятелями эстрады, шоу-бизнеса, музыкантами, композиторами. Какая-то ревность, зависть. „Ну, хиты там он пишет, подумаешь. Я могу десятками такие писать хиты“, — говорили очень известные композиторы», — рассказал телеведущий

Соседов был знаком с Добрыниным 30 лет. Он убежден – что бы ни говорили завистники, композитору обладал талантом точно улавливать стихи, на которые он потом накладывал музыку. И эти композиции становились хитами.

В финал фестиваля в Сопоте вышла его песня на стихи Вероники Тушновой «Я прощаюсь с тобой у последней черты». Добрынин считал эту песню одной из лучших, написанных им.