Бьянка рассказала о неприятном случае в поезде

Бьянка была гостьей «Шоу Воли». Певица рассказала о том, как похудела на 38 килограммов и столкнулась с хамским поведением известного певца.

Бьянке удалось вернуть себя в форму. Из-за гормонального сбоя певица весила 90 кг при росте 163 сантиметра. Худела королева русского R'N'B под присмотром врача.

Также звезда поделилась неприятной историей о том, как в поезде ее домогался некий всем известный певец, фамилию которого она не стала называть, пишет СтарХит.

«Это был взрослый мужчина, у которого есть жена, очень много детей. Он известен на всю страну. Мы ехали с „Песни года“ в одном поезде, все артисты. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: „А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем“. А он как раз со своей командой сидел в купе. Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и разочаровалась. Просто человек поет такие песни! Вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел!», — констатировала Бьянка.

Бьянка рассказала, что для похудения принимала БАДы, делала капельницы, а еще втирала в кожу, туда, где не растут волосы, «мужской гормон», и буквально через два месяца цифры на весах поползли вниз.

Следом Бьянка подключила правильное питание, а уже после решилась на пластическую операцию, о которой, по ее словам, всегда мечтала. Врач, подчеркнула артистка, «не сделал бы ничего хорошего», если бы она не сбросила лишний вес.