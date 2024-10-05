Кудрявцева осудила Лерчек за неблагодарность по отношению к Гордон

Суд отправил под домашний арест до 26 ноября блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Было возбуждено уголовное дело, поводом стал перевод денег в банки Дубая незаконным путем.

Защитником Валерии были Катя Гордон и юрист из ее команды Алла Салихова. Но Лерчек отказалась от их помощи прямо в зале суда. При этом Катя работала с Чекалиной бесплатно.

Гордон считает, что у блогера есть полное право на выбор адвоката, но это не делается на публику перед камерами, пишет Тeleprogramma.

Лера Кудрявцева публично заступилась за Гордон, которую считает отличным профессионалом.

«Никогда бы в жизни не написала бы такое и не стала бы возмущаться, если б она не обидела мою Катю. Но если человек — г..., тогда пусть уж об этом все знают», —написала Лера в телеграм-канале.

Блогер Лерчек должна была участвовать в танцевальном шоу на ТНТ, но интернет-звезду сняли с проекта из-за уголовного дела, подтвердила директор ТНТ Тина Канделаки. Она предостерегла всех медийных персон от проблем с законом.