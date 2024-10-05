Безруков заявил, что увлечение квадроберством не страшно для детей

Сергей Безруков высказался по поводу квадроберов на Большом Детском Фестивале в Петербурге, руководителем которого он является.

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Народный артист РФ считает, что дети, которые увлекаются подражанием животным, в будущем могут стать актерами. Он рассказал, что изображать зверей учат на курсе актерского мастерства. За это студентам ставят оценки, рассказывает портал 78.ru.

«Это первый курс актерского факультета. В театральном вузе и, в данном случае, во ВГИКЕ, поскольку я являюсь мастером курса, мы проходили и показывали животных. Это было довольно-таки интересно, такое актерское, ведь у каждого животного есть характер, и когда ты настолько точно его воспроизводишь… Это целое направление на первом курсе — животные, поэтому я думаю, что это определенная игра. Страшного, я думаю, ничего нет в этом, — заявил Безруков.

Весной этого года народного артиста России и художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.