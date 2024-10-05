Стилист посоветовала Киркорову срочно спасать волосы

Филипп Киркоров продолжает эксперименты с собственным образом. В том числе, с прической. То он появляется перед публикой в локонах, то – с брутальной короткой стрижкой. Парикмахер-модельер программы о моде Наталья Нетунаева заявила, что многочисленные окрашивания испортили ему волосы, пишет издание passion.ru.

© РИА НОВОСТИ

Стилист объяснила, что, по ее мнению, Киркоров пытается замаскировать изменения во внешности. У певца стала образовываться залысина и волосы поредели. Ускорить возрастные изменения могли частые окрашивания в платиновый блонд, которые сильно травмировали волосы артиста.

«Схожий эффект имеют, к сожалению, и естественные возрастные изменения. В процессе старения организма волосяные фолликулы теряют свой пигмент. Волос становится как будто пустым. Визуально волосы светлеют, появляется седина», — объяснила эксперт.

Нетунаева посоветовала поп-королю озаботиться проблемой здоровья волос и сократить частоту окрашиваний, или окрашиваний или выбрать более щадящие техники, такие как омбре или балаяж. Если же проблема будет усугубляться, то приобрести комплект париков высокого качества, подходящих под различные образы.

Певец Филипп Киркоров сыграл одну из главных ролей в фильме «Братья». Для исполнителя участие в проекте стало экстремальным испытанием. В некоторых сценах он даже получил травмы.