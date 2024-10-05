Лерчек исключили из шоу на ТНТ из-за проблем с законом

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) должна была участвовать в танцевальном шоу на ТНТ, но интернет-звезду сняли с проекта из-за уголовного дела, подтвердила StarHit директор ТНТ Тина Канделаки. Она предостерегла всех медийных персон от проблем с законом.

Если у тех, с кем мы работаем, будут проблемы с законом, то мы этих людей будем менять в наших последующих проектах. В текущих проектах канала мы их, конечно, поменять не можем, потому что они уже отсняты. Но репутационно, надеюсь, вопросы с той же Лерчек найдут ответы, — отметила она.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о новом уголовном деле, возбужденном против блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина. По данным канала, из-за развода они проигнорировали запрос ФНС на уплату налогов на доходы с фитнес-приложения и попали под статью 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В пятницу, 4 октября, суд в Москве отправил Лерчек под домашний арест. Мера пресечения действует до 26 ноября. Блогера подозревают в переводе 251 млн рублей из России. Ей также запрещено пользоваться интернетом на срок ареста. Ее экс-супруга и соучредителя компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» также отправили под домашний арест почти на два месяца.