Кушанашвили назвал Штурм «несчастной женщиной»

Наталья Штурм периодически выкладывает в социальные сети фотографии и видеоролики в стиле «ню». Зачастую звезда, желающая продемонстрировать хорошую фигуру и яркую сексуальность, добивается прямо противоположного результата.

Так, Отар Кушанашвили убежден, что причина, по которой Штурм постоянно появляется в соцсетях полуобнаженной, - ее одиночество. Об этом пишет 5 канал.

«Она чокнулась! Выставляет какую-то ересь, и сама себе причиняет боль. Наташа — очень одинокая несчастная женщина. Можешь на меня обижаться, но это так. Одиночество по-разному проявляется. Все, что она снимает, смотрится нелепо и убого. За каким чертом ты это делаешь? Одинокая… Хочет хоть какого-то признания», — сообщил журналист в своем YouTube-канале.

В июле Наталья Штурм назвала красные трусы своим секретом успеха у мужчин. Она заявила, что в ее гардеробе находится 50 оттенков красного нижнего белья. Артистка даже опубликовала фото, на котором показала свои трусы.