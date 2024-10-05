СМИ: у Збруева обнаружили поражение головного мозга

Александр Збруев обратился к медикам из-за недомогания. 86-летнему актеру стало плохо дома, в его квартире на Малой Бронной в центре Москвы.

В больнице у звезды «Большой перемены» обнаружили поражение головного мозга. Подобная патология обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения

Как информирует Телеграм-канал SHOT, это может быть последствием перенесенного инсульта. Сейчас угрозы жизни нет, но Збруев страдает от высокого давления и будет находиться в клинике еще как минимум несколько дней.

Александр Збруев — один из самых известных советских и российский актеров. Он снимался в фильмах: «Большая перемена», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Ты у меня одна», «Бедная Саша» и других картинах.