SHOT: У актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

У советского российского актера Александра Збруева, звезды культовой "Большой перемены", "диагностировали патологию головного мозга", пишет SHOT.

Как пояснил канал, такая патология "обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения". Отмечено, что "это может быть последствием перенесенного инсульта".

По информации ресурса, артисту предстоит провести под наблюдением медиков еще несколько дней, при этом угрозы для жизни Збруева нет. Александр Викторович сейчас чувствует себя хорошо, рассказали каналу его близкие.

86-летнему Збруеву стало плохо в квартире на Малой Бронной в центре столицы - ему дважды вызывали "скорую" и в итоге госпитализировали.

Позже в театре рассказали: Александр Збруев лег в больницу на обследование после перенесенной операции.