Покупатель отказался от сделки по даче Пугачевой

Человек, который недавно высказывал желание приобрести особняк Аллы Пугачевой на Истре, отказался от сделки. Дело в том, что при внимательном просмотре обнаружилось, что в доме течет крыша. А самое главное – близким покупателя не понравился «дворцовый» стиль ремонта, они сочли его безнадежно устаревшим.

Так что купля-продажа не состоялась. Правда, как пишет Телеграм-канал Mash, есть еще три возможных покупателя. Цена им озвучена в 152 миллиона рублей. Сейчас в доме живет сторож, за неплохую зарплату она обязана содержать дом и территорию в порядке.

Дом на первой линии Истpинскoго водохранилища в подмосковном Солнечногорске, который называют дачей Аллы Пугачевой, был выставлен на продажу с начала СВО. Первая цена была 225 миллионов рублей, но со временем ее снизили почти вдвое.

Площадь его – 760 квадратных метров, четыре этажа, есть кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар, лифт. В отдельном двухэтажном строении площадью 60 квадратных метров расположены гараж, котельная и генераторная, помещения для персонала, охраны.

Имеется выход к арендованному пирсу с береговой линией длиной 80 метров. Аренда оформлена на Аллу Пугачеву.