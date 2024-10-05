Орбакайте высказалась о покинувших Россию молодых артистах

Кристины Орбакайте в недавней беседе с журналистами рассказала, что переживает за своих сыновей и в целом за всех молодых ребят из России, уехавших за рубеж. Так, покинул страну старший сын певицы от брака с Владимиром Пресняковым Никита.

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Талантливая молодежь, которая могла бы быть востребована в России, за ее пределами особо никому не нужна и вынуждена начинать все сначала, пишет СтарХит.

Не миновала эта участь и Никиту. Музыкант ранее старался максимально дистанцироваться от звездных родителей – конечно, в профессиональном плане. Он сам стоил свою карьеру, играл панк-рок, служил в театре, выступал в телешоу. Теперь же он вынужден браться за все подряд и пользоваться поддержкой семьи.

«Никита берется за очень многое, у него образование режиссера, он и оператор, и монтажер, на площадке может все это делать. Сейчас в Лос-Анджелесе они собрали кавер-группу, пытаются что-то играть. Но у него же еще саундтреки прекрасные, он занимается этим профессионально и интересно. Кстати, будет снимать мой следующий клип», — сказала певица в интервью RTVI US.

В июле стало известно, что Никита Пресняков и Алена Краснова приехали в Россию и отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Однако певец пробыл в стране всего пару недель, а затем вернулся в США, а его супруга осталась в России на три месяца.

После этого в Сми появились слухи о разводе пары, но сын Кристины Орбакайте опроверг эту информацию, заверив, что они с женой не расставались.И только в октябре пара воссоединилась. после долгой разлуки