Обнародованы новогодние гонорары востребованных звезд шоу-бизнеса

Самые высокие гонорары за свои выступления артисты обычно получают в Новый год. «Бронирование» звезд уже началось. По данным «Комсомольской Правды», уже заняты Анна Асти, Полина Гагарина, Владимир Кузьмин, Валерий Леонтьев, Люся Чеботина.

Анну Асти позвали в клуб VK Gipsy и еще на одну модную площадку. Гонорар артистки 31 декабря стартует от семи миллионов рублей.

Полина Гагарина будет петь в московском ресторане «Турандот», так же за семь миллионов рублей. Там же отработает группа «Uma2rman» - Владимир и Сергей Кристовские.

В Дубае на новогоднюю ночь запланирован масштабный гала-концерт. Для зрителей выступят артисты разных возрастов: 75-летний Валерий Леонтьев, 69-летний Владимир Кузьмин и 27-летняя Люся Чеботина. Предполагается, что гонорар Леонтьева может достигнуть десяти миллионов, Кузьмина и Чеботиной – пяти миллионов рублей.

Ранее организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.