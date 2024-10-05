«Шок, беспомощность и страх»: Тодоренко пожаловалась на личные проблемы

Регина Тодоренко и Влад Топалов растят двоих сыновей. Майклу пять лет, Мирославу два года. За мальчиками следят няни, что дает Регине возможность совмещать работу и материнство.

Но случилось непредвиденное. Семья временно осталась без своих помощниц.

«Я испытала шок, беспомощность и страх одновременно. Честно говоря, и сегодня это состояние продолжается. У меня внезапно уволилась няня. Для работающих мам это как июньский снег — неожиданно, неуместно и очень неприятно. Сейчас я езжу с сыновьями на работу. Муж улетает в командировку. Няня заболела. Вторая уволилась. Подряд съемочные дни на неделе (съемки фильма, съемки нового проекта, впереди командировка на 2 недели, озвучка пяти программ "Запретного Китая")», — пожаловалась телеведущая.

Вдобавок ко всему, у нее выпал зуб, а попасть к стоматологу Регина пока никак не может, сообщает портал thevoicemag.ru.

Ранее СМИ писали, что певец Влад Топалов выручил на бизнесе по криптовалюте 237 млн рублей. По информации источника, Топалов занялся инвестициями в 2020 году. Он открыл ООО, а в соцсетях рассказывал, что будет работать с криптовалютой.

За 2023 год компания выручила 237 млн – прибыль составила 126 млн. Певец заплатил с этой суммы налог в размере 11 млн, еще 5,9 млн направил в ВМС и ПФР.