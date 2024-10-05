У Мартиросяна начались серьезные проблемы со здоровьем

Георгий Мартиросян из-за ухудшения здоровья был вынужден обратиться к медикам. У него начались осложнения на фоне сахарного диабета. Диагноз ему поставили в 2004 году. Заболевание требует постоянно контроля, но 76-летний Георгий Хачатурович из-за плотной занятости пропускал назначенные обследования.

Сейчас звезда «Кадетства занят в спектакле «Палата бизнес-класса» и готовится к премьере постановки «Форс в мажоре», где будет играть в этом ноябре. Но плохое самочувствие стало неотложной причиной обращения в клинику.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, обследования у актера выявили гипертонию и атеросклероз. Мартиросяну назначили лечение, также он вынужден скорректировать режим работы и отдыха и соблюдать строгую диету с исключением из рациона легкоусвояемых углеводов.

Мартиросян родился в 1948 году. На экранах - с 70-х: «Д`Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Приключения принца Флоризеля», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить», «Моя прекрасная няня».