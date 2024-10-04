В Петербурге фанаты не попали на концерт Big Baby Tape, несмотря на купленные билеты

Рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) продал зрителям больше билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге 4 октября, чем вмещает площадка. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, поклонники, которым не хватило места, оставались у входа до конца выступления музыканта. При этом некоторые из них приобрели VIP-билеты.

Как уточняет Mash, пообщаться с недовольными вышел представитель рэпера, который согласился подработать на концерте за 3 тыс. руб. По его словам, в произошедшем виноват не Big Baby Tape, а организатор выступления. Несмотря на объяснения представителя певца, не попавшие на концерт фанаты продолжают писать ему личные сообщения с угрозами и требованиями вернуть деньги.

В конце сентября певец Стас Михайлов и организаторы его сорванных концертов в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске обменялись обвинениями. Представители компании NCA — организатора сольных концертов артиста в трех городах — сообщили на своем сайте, что шоу отменены по решению артиста. Он сам переложил ответственность за срыв концертов на организаторов: певец обвинил их в недобросовестности и отметил, что не получил гонорар.

Ранее сообщалось, что организаторы концертов Matrang борются с певцом за его выступления.