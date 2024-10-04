Елена Кондулайнен намерена подавать в суд на «убивших» ее журналистов

Актриса больше не желает слушать клевету.

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Не так давно в прессе активно обсуждали плачевное состояние здоровья российской актрисы Елены Кондулайнен. СМИ, со ссылкой на один из телеканалов, писали, что 66-летнюю знаменитость якобы доставили в больницу с параличом. Однако во время своей «госпитализации» заслуженная артистка РФ прекрасно проводила время на отдыхе. Вернувшись из поездки, Елена эти слухи опровергла.

А сегодня она откровенно пообщалась с журналистами. В беседе с изданием «МК» актриса заявила, что планирует подавать в суд на людей, виновных в распространении ложной информации. По словам Кондулайнен, с ней «прощаются» уже последние лет 10.

«Я утомилась от этого и решила подавать в суд на журналистов, системно распространяющих по поводу меня ложную информацию. Мне надоело не замечать это. Они ухудшают мое здоровье, делают это специально», — сказала актриса.

Елена призналась, что после всех новостей ее состояние действительно ухудшилось. Актриса полтора месяца восстанавливала речь в реабилитационном центре. Там врачи рассказали артистке, что все слова, которые произносятся вслух, могут повлиять на происходящее.