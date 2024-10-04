Бывшую жену Shaman заметили в компании другого мужчины

Певец Егор Крид посетил концерт коллеги Валерии вместе с бывшей женой исполнителя Shaman Еленой Мартыновой. Об этом сообщает PEOPLETALK.

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Отмечается, что Крид вместе с Мартыновой находились в вип-ложе.

«Они провели вместе весь вечер и вдвоем покинули площадку», — говорится в тексте.

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Напомним, что Shaman сообщил о разводе с Мартыновой в конце сентября. Причиной этого он назвал напряженный график работы. Певец отмечал, что решение о разводе он принял совместно с супругой. Крид в настоящее время не имеет никаких отношений. До этого он встречался с певицами Нюшей и Валей Карнавал.