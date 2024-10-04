Адвокат рассказал, в каком случае внебрачный сын Добрынина может стать наследником

Внебрачный сын поэта и композитора Вячеслава Добрынина Альберт Штефан сможет претендовать на наследство, если докажет, что состоял в родственной связи с артистом. Об этом заявил адвокат Александр Алешкин.

«Как только будет доказано, что он является кровным родственником, путем получения экспертизы, он станет первой линией», – рассказал адвокат в беседе с aif.ru.

В этом случае он сможет побороться за наследство, если Добрынин не оставил завещание. Если же документ существует, а имени внебрачного родственника в нем нет, тогда бороться за наследство бессмысленно, подчеркивает адвокат.

Напомним, что 78-летний Вячеслав Антонов (настоящая фамилия певца) умер в возрасте 78 лет из-за острой сердечной недостаточности. Это предварительная причина смерти. Композитор перед смертью много болел, перенес несколько инсультов. Последний раз Добрынин выходил на сцену в 2019 году.

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