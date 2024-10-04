Дочь Успенской просили убить свою мать

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что найдена переписка, в которой подруга Татьяны Плаксиной просит ее убить свою мать Любовь Успенскую. Он не исключил, что на девушку повлияла приятельница.

Подробности приводит Ura.ru.

Бородин признался: пока непонятно, что побудило Татьяну уехать.

«Единственная зацепка — подруга, которая на нее плохо влияла. Даже есть переписка, в которой она просила Татьяну убить свою маму», - сообщил глава ФПБК.

Он не исключил, что именно подруга могла повлиять на Татьяну. Бородин пообещал «работать дальше».

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Тем временем найденная в Израиле дочь Успенской не может вернуться домой. Там «непростая ситуация», отметил Бородин и заявил, что люди в Израиле сидят в бомбоубежищах.

«Решается вопрос, как ее вернуть сюда», — отметил он.

Напомним, по возвращении из Баку певица сообщила о пропаже дочери – Плаксина исчезла молча, оставив дома телефон.