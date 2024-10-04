Продюсер объяснил, на что живет Рита Дакота без концертов в России

Продюсер Дворцов заявил, что Рита Дакота живет благодаря бизнесу за границей. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии «Страстям».

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Последние концерты Риты Дакоты в России прошли в конце 2023 года. С тех пор знаменитость практически не появляется в нашей стране. Продюсер Сергей Дворцов считает, что певица зарабатывает благодаря бизнесу, который находится за границей.

«У нее за границей свой бизнес, поэтому я не исключу, что на эти деньги она и живет. Ей гастрольный график не нужен, концерты ей тоже не нужны. У нее непростая семья, не бедная. Рита может в принципе даже и концерты не давать», — объяснил он.

По словам Дворцова, Дакота получала неплохие деньги за выступления. Средняя стоимость концертов была порядка 2 млн рублей, но некоторые организаторы могли заплатить еще больше.

«У нее были хорошие гонорары — 1,7−2 миллиона рублей. Все зависит от уровня мероприятия, от города. Цены могут достигать и 4 миллионов рублей за выступление», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота приняла решение покинуть аккаунт в соцсетях.